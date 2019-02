Meghan viaja em segredo para Nova York e terá chá de bebê, diz revista

Meghan Markle está em Nova York em uma viagem secreta se preparando para a chegada de seu primeiro filho com o príncipe Harry. De acordo com a People, amigos da duquesa prepararam um chá de bebê antes da volta dela a Londres.

O fato intriga porque membros da família real não costumam fazer esse tipo de evento, já que o protocolo impede que sejam aceitos presentes de desconhecidos ou de marcas.

Além de garantir a segurança do casal, a norma também busca evitar que marcas se aproveitem da imagem da realeza para fazer publicidade. Por esse motivo, o chá de bebê de Meghan deve ser um evento super reservado.

A visita inesperada ocorre dias antes de o casal real embarcar para o Marrocos, onde devem ficar por três dias tratando de suas causas prediletas, educação e capacitação de jovens.

Embora viva no Reino Unido atualmente, Meghan manteve as amizades de quando era uma atriz americana. Os amigos são só elogios. “Ela é uma das pessoas mais altruístas que conheço”, disse um deles à People.

“Há alguns anos, meu filho estava no começo de um diagnóstico de que teria necessidades especiais. Meg interrompeu sua vida e usou todos os recursos que conseguiu para mim: levou-me a um médico em Los Angeles, me contratou médicos alternativos, me ligou, enviou coisas para o meu quarto de hotel. Ela movimentou sua vida para me ajudar e me apoiar”, contou outra.