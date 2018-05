Meghan está ajudando Harry e William a se reaproximarem de Charles

Meghan Markle, 36 anos, não atuou apenas no corte dos maus hábitos do Príncipe Harry, 33. A Duquesa de Sussex também ajudou o marido e o cunhado, o príncipe William, a apararem as arestas da relação com o pai, o Príncipe Charles. Segundo fontes próximas, os dois nutriam ressentimentos em relação a ele, pois acreditavam que esteve muito ausente durante grande parte da infância dos filhos.

Leia também: Kitty Spencer, sobrinha da Princesa Diana, aparece deslumbrante em campanha de joias

“Meghan disse a Harry que ele era acolhedor, caloroso e trabalhador. Também deixou claro que incentiva o bem-estar do laço entre os dois”, revelou uma pessoa próxima da família ao Daily Mail.

A recíproca é verdadeira. Charles também ficou impressionado com Markle – e mostrou mais apoio a ela do que a qualquer outra namorada de Harry. “Charles vê a sua ética de trabalho e sua paixão pela filantropia refletida na nora”, disse a mesma fonte.

Leia também: As viagens de lua de mel da realeza não são sempre incríveis