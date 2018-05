Kitty Spencer, 27 anos, roubou a cena no Casamento Real, no último dia 19 de maio. Ela chegou à Capela São Jorge, em Windsor, vestindo Dolce&Gabbana e atraiu muitos olhares. Não é desta ocasião, entretanto, que vem o sucesso da jovem.

Ela nasceu na Inglaterra, mas foi criada na África do Sul. Ostenta um mestrado em gestão de marcas de luxo pela Regent’s University e trabalha como modelo – já representou grifes importantes, como a maison francesa Chanel.

Seu mais novo contrato é com a joalheria italiana Bulgari. Ela recebeu um convite para ser o rosto da nova campanha e já posou com as peças. “É uma honra imensa trabalhar com uma marca tão importante. Estou bem animada em entrar para a grande família Bulgari, que está em minha família também há gerações”, disse em comunicado oficial.

