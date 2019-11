Meghan Markle recebeu visita secreta

Depois de dividir com o mundo que se sente isolada e com dificuldades de se adaptar ao estilo reservado inglês, Meghan Markle recebeu uma visita muito especial essa semana em Windsor. Segundo a revista People, na terça (12) ninguém menos que a ex-primeira dama americana, Hillary Clinton, passou a tarde com a duquesa em Frogmore Cottage. Hillary estava na Inglaterra acompanhada pela filha, Chelsea Clinton e a viagem faz parte do lançamento de seu mais recente livro The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience (O Livro das Mulheres de Coragem: Histórias Favoritas de Coragem e Resistência).

O pequeno príncipe Archie estava com a famosa mamãe durante o encontro. “Foi muito fofo. Ela [Hillary] pôde segurá-lo no colo e fazer carinho”, contou a fonte. “Ela é muito coruja dos três filhos de [sua filha] Chelsea e o papo foi muito sobre recém nascidos e horários de amamentação”.

Meghan comentou com Hillary que o pequeno príncipe já está engatinhando, o que a política americana considerou cedo para seis meses. As duas estavam felizes de estar juntas, mas o encontro foi mantido em sigilo. Segundo o Daily Mail, Chelsea não acompanhou sua mãe à visita e Harry também estava ausente. Há algumas semanas, Hillary criticou o tratamento da imprensa local à Meghan e disse que queria “abraçá-la” e apoiá-la. Bom, certamente teve a chance!

