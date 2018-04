Gente como a gente: Meghan Markle ainda está tirando visto britânico

Há um mês do casamento com o Príncipe Harry, Meghan Markle ainda não possui o visto que dá a ela o título de cidadã britânica. Na última quinta-feira (12), a atriz americana desembarcou nos EUA e foi até o centro de requerimentos em Chicago para finalizar o pedido do documento.

Leia também: Em vez de lista de presentes, Harry e Meghan pedem doações para a caridade

De acordo com o TMZ, Meghan chegou ao escritório usando óculos escuros e um boné de beisebol para não chamar a atenção. No entanto, a polícia local estava à disposição da atriz para garantir sua segurança, embora eles não a acompanhassem.

Funcionários do Palácio não comentaram o caso, mas o porta-voz do casal real disse, no dia seguinte ao anúncio do noivado, que Meghan estaria em breve passando pelo processo para se tornar uma cidadã britânica.

Leia mais: Príncipe William dá pista sobre sexo do bebê