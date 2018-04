Em vez de lista de presentes, Harry e Meghan pedem doações para a caridade

O Príncipe Harry e a sua noiva, Meghan Markle, pediram doações para instituições de caridade, em vez de presentes de casamento. O casal selecionou sete organizações que apoiam diferentes causas e afirmam não terem relações formais com nenhuma delas. A cerimônia que unirá o casal está marcada para o dia 19 de maio no Castelo de Windsor.

“Muitas delas são organizações caridosas pequenas, e o casal se satisfaz em poder ampliar e iluminar o seu trabalho”, informa o comunicado divulgado no site oficial da realeza britânica.

Entre as entidades escolhidas pelo casal estão a Children’s HIV Association, que auxilia crianças portadoras do vírus HIV no Reino Unido e na Irlanda, a Myna Mahila Foundation, que ajuda mulheres em favelas de Mumbai, a organização para desabrigados Crisis, a Surfers Against Sewage, que luta pela conservação de recursos marinhos, a StreetGames, que usa o esporte para capacitar jovens e a Scotty’s Little Soldiers, que apoia crianças que perderam um dos pais enquanto serviam para as Forças Armadas britânicas.

“Myna Mahila Foundation está muito feliz por fazer parte desta ocasião especial para Meghan e o Príncipe Harry. Esse apoio nos permitirá expandir nosso alcance para favelas mais urbanas em Mumbai, capacitando as mulheres locais por meio do acesso a produtos de higiene menstrual e oportunidades de emprego”, afirmou Suhani Jalota, fundadora da entidade que auxilia mulheres carentes.

