Meghan Markle tira um sarro sobre característica do príncipe Harry

Após fechar um acordo milionário com a plataforma de streaming Spotify, de aproximadamente 206 bilhões de reais, Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram a primeira divulgação do novo projeto deles, o podcast Archewell Audio, nesta terça-feira (15).

“Vamos começar? Primeiro as damas ”, disse Harry na divulgação. Markle responde:“ Não diga isso, porque acho esse som do seu sotaque muito legal”, brincou a duquesa sobre o sotaque britânico do marido

Brincadeiras à parte, o casal explicou a motivação do projeto. “Uma das coisas que meu marido e eu sempre conversamos é sobre nossa paixão por conhecer pessoas e ouvir suas histórias, e não importa qual seja a história, eles geralmente oferecem você uma compreensão de onde outra pessoa está vindo e ao mesmo tempo lembra você de alguma forma de uma história sobre você”, explicou Meghan.

Demonstrando essa abertura para o desconhecido, Harry completou sobre o podcast: “apresenta diferentes perspectivas e vozes que talvez você nunca tenha ouvido antes e encontrar nosso terreno comum, porque quando isso acontece, a mudança é realmente possível”. O príncipe também alertou para a necessidade de conexão que 2020 trouxe para todos.