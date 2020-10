O que a linguagem corporal de Meghan Markle em fotos antigas diz sobre ela

15 out 2020, 12h28

Antes de se tornar duquesa de Sussex, Meghan Markle tinha uma grande presença nas redes sociais. Atualmente, ela não tem mais seus perfis ativos e pretende continuar assim para sua “própria preservação”, conforme afirmou em entrevista à Emma Hinchliffe, na última quarta-feira (14).

No entanto, até 2018, sua vida era um livro aberto a quem a seguisse no Instagram. Ao jornal The Sun, a especialista em linguagem corporal Judi James analisou os significados por trás das postagens de Meghan.

Em uma selfie em que a duquesa aparece segurando uma caneca, por exemplo, Judi analisa que, ao olhar para o mundo de maneira hesitante, mas animada, Meghan sugere que procura ser amada e encorajada.

Em outra selfie, em que ela aparece sem maquiagem em sua cama, a especialista sugere que é uma visão privilegiada da celebridade. “Esta é provavelmente a foto mais íntima e reveladora de Meghan, parecendo naturalmente sexy e bonita de uma forma que a maioria de nós invejaria”, analisa Judi.

Em outra foto pessoal, em que Meghan aparece sentada de pernas cruzadas, usando pijama e sentada em sua cama, apesar de parecer uma imagem bastante casual, para Judi a publicação sugere controle.

“Como várias das postagens de Meghan nas redes sociais, esta é uma pose muito reveladora e íntima que sugere que, neste ponto de sua carreira, ela era capaz de se preocupar menos com a privacidade”, analisa.

Já uma publicação que ela aparece ao lado de Barack Obama mostra um pouco dos valores políticos de Meghan. Ela parece impressionada com o ex-presidente, em um ambiente palaciano, bem parecido os os palácios do Reino Unido. Para Judi, a imagem revela alto status.

Meghan também trouxe um frescor em momentos livres, provavelmente durante férias. Em duas imagens diferentes, a primeira em um restaurante e a outra em uma piscina, ela demonstra seu amor por viagens e por momentos de sofisticação.

Sobre a publicação na piscina, Judi afirma que se trata de “um símbolo de status, ostentando a pose de alguém levando uma vida emocionante e invejável” e que as plantas presentes no cenário sugerem intenções de viagem. Já a foto no restaurante, enquanto Meghan prova uma comida mediterrânea, traz também seu gosto por novos ares.

