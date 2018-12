Meghan Markle está frustrada

Ao escolher se casar com um membro da família real, Meghan Markle teve que se alinhar com as tradições da coroa britânica e seguir muitos protocolos. Além de mudar sua rotina, ela está tendo que se acostumar com as novas regras e uma fonte ligada à realeza disse que ela está frustrada por ter alguém ditando o que ela pode ou não fazer.

Apesar de Meghan ainda não ter anunciado quais serão suas ações de caridade reais (os membros da família real ajudam instituições), ela pretende promover mudanças. Colocá-las em prática, no entanto, é mais difícil do que se imagina. “O palácio é um lugar mágico, e também é um lugar onde tudo que se ouve é ‘não, não, não'”, disse uma fonte à ‘People'”.

A fonte revelou ainda que a coroa tem dificuldades em lidar com as vontades da duquesa. “O trabalho mais difícil da família real é trabalhar com as ambições de Meghan e torná-las realizáveis. Ela ficará ainda mais frustrada se lhe disserem: ‘Você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo”, pontua.

