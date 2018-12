Meghan Markle e Michelle Obama aparentemente agora são amigas

Meghan Markle, 37 anos, teve um momento privado na segunda-feira (03), quando foi assistir a uma palestra de Michelle Obama sobre seu novo livro, ‘Minha História’. O evento teve a participação de Chimamanda Ngozi Adichie e foi realizado no London’s Southbank Centre.

Segundo o veículo de comunicação Evening Standard, Meghan teve uma longa e privada conversa com Michelle. “Elas conversaram sobre a importância de ajudar e empoderar mulheres em todas as culturas e comunidades”, disse uma fonte do jornal. Além disso, a Duquesa de Sussex e a ex-primeira-dama formaram um laço forte e esperam manter contato.

O encontro entre as duas ocorreu alguns dias após Michelle dar conselhos sobre gravidez e maternidade para Meghan, durante um programa de televisão.

