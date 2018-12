Michelle Obama dá conselho para Meghan Markle

Meghan Markle, 37 anos, deve receber conselhos incríveis de sua mãe em relação a sua gravidez, mas uma palavrinha amiga de Michelle Obama também cai muito bem. Além de ser uma grande mulher, a ex-primeira-dama sabe muito bem como lidar com o público.

Durante uma entrevista para promover seu livro “Minha História” no Good Housekeeping, Michelle disse algumas palavras para a duquesa. Ela se identificou com a loucura que envolve Meghan e a recomendou a tirar algum tempo para relaxar antes de se jogar em algo novo.

“Como eu, Meghan provavelmente nunca sonhou que teria uma vida assim, e a pressão que você sente – de você mesma e dos outros – pode ser muito grande.”, disse Michelle.

E ainda completou: “meu maior conselho é tirar algum tempo e não fazer nada na pressa. Eu passei os primeiros meses na Casa Branca só me preocupando com minhas filhas, e tendo certeza que elas teriam um bom começo na escola e fariam amigos, antes de eu voltar a me preocupar com as coisas do trabalho”.

Desde que Meghan entrou na família real, ela não tem tido uma rotina muito tranquila, principalmente depois que anunciou sua gravidez, já que fez uma turnê pela Oceania. Talvez a Duquesa de Sussex aceite os conselhos de Michelle e reduza um pouco o ritmo de sua vida para conseguir se preparar para receber seu bebê.

