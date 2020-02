Mayana Moura desabafa: “Sonho em formar uma família, sim!”

“Estou mais à vontade, mas uma atriz completa acho que só serei quanto tiver 70 anos”

Foto: Henrique Fischer

Dona de uma personalidade forte, à primeira vista Mayana Moura, 30 anos, parece ser marrenta. Geralmente, quando é flagrada nas ruas, a Veruska de “Guerra dos Sexos” (Globo) pouco sorri. Também é avessa às perguntas mais provocativas ou pessoais.

Mas é puro estilo, aliás, palavra que ela não gosta de usar. “Acho ‘estilo’ uma definição muito forte, pois não somos a mesma coisa sempre”, filosofa a atriz. Mas é impossível não reparar em Mayana, com seus 1,72 metro – quase sempre realçados com coturnos – e a pele branca contrastada com os longos cabelos vermelhos.

Solteira no momento, ela ainda dedica tempo à preparação do disco com versões psicodélicas de clássicos do rock até os anos 70, em parceria com Mauro Lima, 44. “Mas não sou tão livre quanto pareço. Sonho em formar uma família, sim”, confessa.

Leia reportagem completa em CONTIGO!, nas bancas nesta quarta-feira (24)