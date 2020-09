Maurício Manieri vai para a UTI após sofrer infarto durante live

O cantor Maurício Manieri, 50 anos, precisou ser internado na última sexta-feira (11) em decorrência de um infarto. Nesta segunda-feira (14), o artista foi submetido a um cateterismo em um hospital da Grande São Paulo, segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do cantor para o G1.

De acordo com o comunicado, Maurício começou a passar mal e sentir dores intensas no peito enquanto realizava uma live show transmitida pela internet.

No momento, o cantor se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ainda conforme a equipe de Manieri, o procedimento cirúrgico não teve intercorrência e o cantor está bem.