Rosamaria e Mauro Mendonça reproduzem foto de casamento feita há 60 anos

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça celebraram nesta segunda-feira (5) as Bodas de Diamante, que representam 60 anos de casados.

A comemoração contou com uma super festa em um hotel no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, com familiares e amigos. A festa teve a presença de famosos como Camila Queiroz, Beth Goulart e Ary Fontour.

O casal aproveitou a data para reproduzir a foto de quando se casaram e Rosamaria compartilhou a imagem com seus seguidores nas redes sociais.

“60 anos depois repetimos a nossa foto. Gratidão aos céus pelas nossas vidas, nosso amor, nossa família” postou.

Confira a homenagem abaixo:

