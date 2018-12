Marina Ruy Barbosa usa vestido de meio milhão para show de Roberto Carlos

View this post on Instagram

Olha este registro que nos traz #AncelmoGois! Eis a primeira foto de Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) no palco do especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo, que vai ao ar no dia 20, agora. Nos bastidores, ela disse que estava lisonjeada, pois Roberto além de tê-la convidado para fazer um dueto em “A paz do seu sorriso” incluiu a música “Menina”, em sua homenagem. Emocionada com o convite do Rei, a ruiva expressou todo o amor pelo músico no palco: “Queria congelar este momento. Certamente este é um dos dias mais emocionantes e mais importantes da minha vida”. Nos bastidores, após o show, Marina promoveu o encontro do Rei com seus pais e o marido, Xandinho Negrão. 😍👏🏼🌹 #JornalOGlobo #robertocarlos #marinaruybarbosa #famosos #especialdorei #musica #rei 📸: TV Globo/Estevam Avellar