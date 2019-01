Marina Ruy Barbosa e Lilía Cabral brigam nos bastidores, diz jornal

O jornal carioca “Extra” publicou o que teria sido um desentendimento entre as atrizes Marina Ruy Barbosa e Lilía Cabral nos bastidores da novela das 21h da Globo, “O Sétimo Guardião“.

Segundo a publicação, quase todo o elenco havia sido escalado para a gravação da cena de inauguração do restaurante de Tobias (Roberto Berindelli), que duraria até de madrugada. Flávia Alessandra, que vive a mulher do delegado na trama, tinha compromissos e precisava ser liberada até a meia-noite, o que fez com que pelo menos 15 atores aceitassem antecipar o horário do trabalho.

No entanto, Marina, protagonista da novela, chegou atrasada, segundo o relato, e deixou seus colegas na espera. “Ao ver Marina chegando, a veterana perdeu as estribeiras e passou um sermão na ruiva na frente de todo mundo. ‘Você está pensando que é quem? Você é muito nova para achar que pode fazer isso. Garota mimada!’, esbravejou a atriz, que ouviu calada as reclamações da colega e limitou-se a dizer que teve uma consulta médica. Nos bastidores, a equipe festejou a discussão. É que a paciência com Marina está no limite da razão por causa dos pedidos de liberação para viagens e outros compromissos profissionais”, informou o “Extra”.

Tanto Marina Ruy Barbosa quanto Lilía Cabral ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

