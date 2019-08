Marília Mendonça comove ao anunciar morte de familiar amado

Marília Mendonça compartilhou nesta quinta-feira (22) a triste notícia de que seu avô faleceu, emocionando seus seguidores. Nos stories do Instagram, Marília publicou uma foto beijando a mão do familiar.

“Vai com Deus, vozinho! Contarei muitas coisas sobre o senhor pro meu filho, a renovação da vida na nossa família, e me gabarei muito desse sorriso toda vez que me via”, escreveu ela.

Marília Mendonça compartilhou em seus stories uma foto beijando a mão de seu avô

A cantora de 23 anos está grávida do cantor sertanejo Murilo Huff, com quem oficializou a união em maio de 2019.

