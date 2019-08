Como falsa notícia de morte de Zeca Pagodinho se espalhou pela internet

Zeca Pagodinho foi a mais nova vítima de fake news nesta quinta-feira (22). Um banner com a logomarca da TV Globo, publicado no Facebook, anunciou a falsa morte do pagodeiro, afirmando ainda que a causa do óbito havia sido um infarto.

“O cantor Zeca Pagodinho passa mal durante show agora há pouco e não resiste a infarto fulminante. O show era realizado na cidade de Rio das Ostras/RJ. Fãs gravaram o momento que ele passa mal e cai durante o show”, dizia a publicação. O autor da fake news ainda declara luto nacional: “22/08/2019 – 60 anos – Vai com Deus, Zeca”.

Em sua conta no Instagram, o cantor se pronunciou: “Tem gente contando mentiras e espalhando pela internet, mas a verdade é uma só: Zeca Pagodinho está mais vivo do que nunca! Mais vivo e cada vez MAIS FELIZ!”.

Ele ainda aproveitou a repercussão do assunto para divulgar o lançamento de seu novo álbum: “E podem anotar na agenda e avisar geral: 17 SET tem álbum novo nas lojas e aplicativos de música!”

