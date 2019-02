Marília Mendonça anuncia luta contra vício e faz desabafo

A cantora Marília Mendonça fez um desabafo que surpreendeu aos fãs. Além de iniciar uma reeducação alimentar em 2017, ela contou em entrevista à revista Quem que finalmente está lutando contra o tabagismo:

“Completei um mês sem fumar. Ninguém sabe ainda, mas acho importante eu falar para incentivar outras pessoas a cuidarem mais da sua saúde”, relatou a cantora.

Além disso, Marília também falou sobre sua relação com a cerveja, chegando a comparar a bebida alcoólica com um “relacionamento abusivo“:

“A cerveja é mais pesada. Eu tenho consumido bebidas mais leves, como vinho, gim. Mas, infelizmente, com a cerveja, era um amor que eu tinha, um relacionamento abusivo. Ela acabava comigo. Mas que dá vontade de beber uma gelada, dá. Ainda mais nesse calor“, declarou.

Na última quinta (31), Marília esteve em Londres, na Inglaterra, onde realizou um show na casa Indigo at The O₂, inclusive disse estar emocionada, já que no mesmo local assistiu a um show do astro Bruno Mars anteriormente.