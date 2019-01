Marília Mendonça aparece de visual novo

A cantora Marília Mendonça publicou em suas redes sociais na terça-feira (22) um clique revelando seu novo visual para 2019. A sertaneja agora apresenta um look loiro platinado e um cabelo mais curto, no estilo long bob.

“Estamos loiríssimas & modernérrimas”, escreveu a cantora na legenda da foto. O responsável pela repaginada foi o hairstylist Albert Leal, que deixou Marília mais loira e com corte mais curto: “utilizamos duas telas no loiro na técnica de micro emborrachada”, explicou o profissional.

Sobre a técnica utilizada, Marília escreveu o seguinte: “desde quando descobri a técnica de micro emborrachada, me sinto livre pra escolher o corte que tenho vontade. Já usei cabelão, cabelo médio e agora curtinho, mas sempre com as minhas telas maravilhosas que dão volume e enchem de graça o corte.”

Confira o novo corte e cor do cabelo da cantora:

Micro Emborrachada

O megahair (aplique de cabelo humano) na tela micro emborrachada é uma técnica que conta com manutenção somente de dois a três meses. Segundo profissionais que aplicam esse tipo de megahair, quem o coloca pode deixar secar naturalmente, ir à praia, e até fazer qualquer tipo de química.