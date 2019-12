Marido da Rainha Elizabeth continua internado, afirma príncipe Charles

Há três dias o príncipe Philip de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth 2ª, precisou ser internado para receber tratamento por uma doença pré-existente. As informações foram dadas pelo filho e herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles.

De acordo com Charles, o pai está sendo “muito bem” atendido no hospital: “Estão cuidando muito bem dele no hospital. No momento, é tudo o que sabemos”, disse Charles para um jornalista, ao ser questionado sobre a saúde do patriarca.

Philip, de 98 anos, foi internado na última sexta-feira (20) no hospital King Edward 7º de Londres, para “observação e tratamento em relação a uma condição pré-existente”, informou o Palácio de Buckingham, que classificou a hospitalização como uma “medida preventiva”.

Segundo a imprensa britânica, o duque de Edimburgo foi levado para lá de helicóptero, da residência de Sandringham, no leste da Inglaterra, onde se estabeleceu desde que abandonou suas funções públicas em 2017.

A rainha, de 93 anos, não alterou seus planos. Na sexta, seguiu de trem de Londres para Sandringham, onde, a cada Natal, recebe os membros da Família Real.

Leia mais: Saiba quantas vezes a Rainha Elizabeth II troca de roupa no Natal

+ As trapalhadas de Kate Middleton na cozinha

PODCAST – Renove seu estilo com as roupas que você já tem no armário