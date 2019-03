A apresentadora Mariana Ferrão, do matinal “Bem Estar”, da TV Globo, vai deixar o programa. Seu contrato com a emissora vence no final de março e ela pediu que ele não seja renovado. Com a não renovação do contrato, Mariana também sairá da Globo.

Em fevereiro, o até então companheiro de Mariana à frente do matinal, Fernando Rocha, não teve seu contrato renovado.

A emissora já tem uma substituta para a apresentação do programa, Michelle Loreto.