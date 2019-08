Maria Bethânia confirma romance com famoso e surpreende Pedro Bial

Maria Bethânia foi a convidada do programa Conversa com Bial na última sexta (2). Durante a conversa com o apresentador, ela relembrou seus amores da juventude e confirmou que teve um romance com Fábio Júnior. Ela brincou: “Podem morrer de inveja! Gato demais! Bom demais!”

Veja o que está bombando nas redes sociais

A cantora, que também foi homenageada no programa, disse ainda que seu primeiro amor foi o diretor Augusto Boal. Mais aberta do que o convencional, ela disse que chegou virgem ao Rio de Janeiro, mas não quis revelar se manteve a virgindade por muito tempo: “Está querendo demais!”

A conversa seguiu para os hobbies de Bethânia, que disse que gosta de ler gibis antes de dormir e assistir a filmes de caubóis.

Leia também: Iza dá resposta atravessada a seguidor que reclamou de estrias em foto

+ Claudia Leitte dará à luz fora do Brasil