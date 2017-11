Lília Cabral: “Meu pai me culpou pelo câncer da minha mãe”

Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo, e publicada neste domingo (5), a atriz paulistana Lília Cabral, de 60 anos, confessou que teve que bater de frente e enfrentá-lo para colocar em prática o desejo de ser atriz. “Eu era muito reprimida pelo meu pai. Havia um impedimento de eu ser o que eu gostaria de ser. Eu lembro que eu assistia às novelas e ficava me imaginando o tempo inteiro no lugar da Dina Sfat, da Glória Menezes“, relembra.

A atriz também afirmou que o processo de sair de casa, aos 26 anos, foi extremamente doloroso: Lília se mudou de São Paulo para Rio, em busca de realizar seu sonho. Hoje, com 40 anos de profissão e depois de ter marcado presença em mais de vinte novelas, sendo “A Força do Querer” a última, ela relembra com pesar o árduo processo. “Quando eu voltei [a São Paulo], meu pai falou: ‘Olha, você quer morar no Rio, quer fazer sua vida, quer ser atriz. Então, eu não quero mais que você entre na minha casa‘. E eu nunca mais entrei. Cada vez que eu queria ver minha mãe, eu tinha que combinar de vê-la na casa da minha tia, e meu pai eu não via. Mas minha mãe ficou doente [de câncer]. Aí eu voltei. Mesmo assim, o encontro foi horrível, porque meu pai me culpou pela doença dela. [Dizia] que “o sofrimento todo que ela teve”… Quer dizer, ele foi quem proporcionou esse sofrimento“, explica. A mãe de Lília faleceu seis meses depois e seu pai a culpou por tudo.

A paulistana também revelou que, apesar de ter sido extremamente difícil carregar por tanto tempo a culpa colocada em seus ombros pela morte da mãe pelo próprio pai, o perdoou. “Sobrou meu pai, só que depois daquela mágoa, daquela forma repentina de me anular da vida deles, fica muito difícil a gente ter alguma coisa, assim, de coração. Mesmo assim, eu jamais abandonei. Trazia meu pai pra cá, levava para as peças. Aí ele começou a ter orgulho, bastante. A gente entende, a gente perdoa, mas é difícil limpar o coração totalmente. Humanamente, acho que é até normal a gente sentir alguma dor. Poxa, se não tivesse feito isso, a vida da gente poderia ter sido outra”, confessa.

Hoje, sua filha, Giulia Figueredo, de 20 anos, está seguindo os mesmos passos da mãe. “Por muito tempo, ela não falava. Ela vivia tudo aquilo comigo desde pequena, e ficava tolhida de dizer que queria ser atriz, porque todo mundo falava assim: “Ah, quer ser atriz porque a mãe é”. Quando ela conseguiu, eu falei: ‘Você quer! Você tem que falar!’ Quando alguém pergunta ‘Ah, você vai seguir a profissão da sua mãe?‘, você fala assim: ‘Vou, porque eu gosto. Porque eu quero!‘, conta. Hoje, orgulhosa de si mesma, Lília olha para trás e diz não se arrepender do que fez, foram inúmeros os desafios e as dificuldades, mas deu certo. “Eu remei, remei, remei, e consegui de fato. E não posso negar. Mas muitas vezes as pessoas não me viam como eu queria que vissem. Hoje, eu não me preocupo. Eu vou atrás daquilo que quero fazer. E acho que vou ficar bem velhinha e vou estar lá colorindo [grifando] meus textos e fazendo deles quase que uma instalação [rindo]”, finaliza.