Luana Piovani apaga fotos da festa do filho após ser criticada

Luana Piovani, 42 anos, mudou recentemente para Portugal mas não parece estar se acostumando com os costumes locais.

Durante a semana, a atriz compartilhou em suas redes sociais algumas fotos da festa de aniversário do seu primogênito, Dom. Porém ela foi muito repreendida pelas mães e familiares do menino.

O que aconteceu foi que a atriz postou fotos de seu filho ao lado de outras crianças e os pais não gostaram da exposição. Piovani se desculpou pela atitude nos stories de seu Instagram.

“Você aí que me segue e é pai ou mãe de algum coleguinha do Dom, desculpe-me pela postagem. De onde venho é comum postar filhos e amigos confraternizando. Já entendi a regra daqui, não se repetirá. Na próxima festa penso em como separar na hora das fotos e filmagens os brasileiros dos portugueses, para não melindrar ninguém. Minha intenção era mostrar uma celebração amorosa em família, bastante comum no Brasil. Não conheço os costumes portugueses, foi um lapso”, explicou ela.

Após se desculpar, Luana avisou que vai continuar a publicar as fotos da festa, mas sem a presença dos amigos de Dom. “Já faço outro post, galera, porém só com os meus miúdos, para não deixar de registrar a celebração do Domzuco. Vivendo e aprendendo a jogar, né?”, disse ela.

