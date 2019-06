Atriz Sônia Guedes morre aos 86 anos

A atriz Sônia Guedes morreu na noite desta segunda-feira, aos 86 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, onde a atriz fez sua última novela, Chiquititas, em 2014. De acordo com a emissora, a causa da morte foi um câncer. O velório da atriz acontece nesta terça-feira, 4, até as 13h, no Cemitério Araçá (Avenida Dr. Arnaldo, 666, São Paulo, SP).

Formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), Sônia fez carreira na televisão, no cinema e no teatro. Participou da série Malu Mulher (1979), como a mãe da protagonista Regina Duarte, de novelas como Barriga de Aluguel (1990) e Mulheres Apaixonadas (2003), da Globo, As Pupilas do Senhor Reitor (1995) e Esmeralda (2004), do SBT, e Luz do Sol (2007) e Amor e Intrigas (2008), da Record. No teatro, fez peças como Caixa de Sombras (1978), pela qual ganhou os prêmios Ziembiski, APCA e Governador do Estado, Rasga Coração (1979), A Falecida (1965) e Ganhar ou Ganhar (1983).

Na internet, colegas de profissão lamentaram a morte e homenagearam a atriz. “Boa viagem. Um beijo, estrela”, disse Tuca Andrada no Instagram. “Sonia Guedes nos deixou, grande atriz, amiga querida”, disse a atriz Tania Bondezan.

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA