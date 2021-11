Mãe de Marília desabafa durante homenagem à filha: “É dor demais”

Ruth Dias, a mãe de Marília Mendonça, expressou a dor de sua perda durante um culto em homenagem à filha realizado nesta quinta-feira (11) na igreja Assembleia de Deus, em Goiânia. Restrita a familiares e amigos, a celebração também foi realizada em memória do irmão de Ruth e do produtor da cantora, também vítimas do acidente.

Marília Mendonça morreu na última sexta-feira (5) em um acidente de avião em Minas Gerais, quando estava indo para a cidade de Caratinga, onde realizaria um show. A tragédia também matou o tio e o produtor da cantora, além do piloto e copiloto da aeronave.

“Quero agradecer minha família que está toda aqui. Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido”, disse Ruth durante o culto.

O ex-namorado Murilo Huff; as duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano e o cantor Hugo Henrique, que eram amigos íntimos da cantora, também compareceram à cerimônia. Léo Dias Mendonça Ruff, o filho de um ano da cantora, não estava na igreja.

Apesar do sofrimento visível, a mãe de Marília Mendonça não poupou agradecimentos. “O que a Marília queria mesmo é que a gente viesse alegrar o nome de Deus. Agradecer e louvar a Deus pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo. Pelo legado que ela deixou aqui. Boa filha, boa mãe”, disse.

As gêmeas Maiara e Maraisa, que ainda este ano lançaram um projeto conjunto com Marília Mendonça, tiveram um espaço durante o culto para homenagear a amiga. Ao cantar uma música gospel, Maiara agradeceu a Deus por permitir que elas a honrassem. “Vamos honrar até o fim”, disse emocionada.

Outros homenageados

O produtor de Marília Mendonça, Henrique Bonfim Ribeiro, de 32 anos, também foi homenageado na noite desta quinta-feira (11) com uma missa de sétimo dia.

A cerimônia ocorreu em Goiânia, na mesma igreja em que foi realizada uma homenagem a Cristiano Araújo, que faleceu em 2015 em acidente de carro, em Goiás. Assim como Marília, Cristiano Araújo também era assessorado por Henrique quando faleceu.

Sepultado em Salvador, sua terra natal, a celebração foi organizada na capital goiana a pedido dos amigos do produtor, visto que a cidade também foi o lar de Henrique, onde ele morou por mais de 10 anos.