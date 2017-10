As gêmeas Estere e Stelle, 5 anos, filhas da cantora Madonna, 59 anos, estão aprendendo português de um jeito diferente. Morando em Portugal com a mãe desde agosto, as meninas parecem ter pegado gosto por um estilo musical especial na língua local: funk carioca. A mãe coruja publicou um vídeo, nesta quarta-feira (04), da dupla cantando no carro a música Olha a Explosão do MC Kevinho, 19 anos. “Treinando o nosso português”, escreveu a estrela, em inglês, na legenda.

Working on our Portuguese………,,.😂🎉🌈🎼🎤🚗💘💘🌈♥️🚙🎼🦋💘💕 A post shared by Madonna (@madonna) on Oct 4, 2017 at 4:23am PDT

Para quem não conhece, a música é uma das mais escutadas no Brasil. O clipe no Youtube, publicado em dezembro do ano passado, acumula mais de 290 milhões de visualizações. No Spotify, ela já foi escutada mais de 78 milhões de vezes. Kevinho pode não ter o rosto ainda muito conhecido em todo o Brasil, mas é um sucesso nacional: no primeiro semestre de 2017, ele emplacou 3 vídeos entre os mais 20 mais vistos no Youtube Brasil, Olha a explosão (3º), O grave bater (6º) e Tumbalatum (20º). Parece que suas músicas também estão conquistando os moradores de Portugal, hein?