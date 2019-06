Macaulay Culkin está sendo cotado para viver o Coringa

Os fãs do Universo DC ainda estão em polvorosa com a confirmação de que Robert Pattinson dará vida ao Batman. Agora, precisam lidar com outro rumor que promete por lenha na fogueira. Trata-se da cotação de Macaulay Culkin para interpretar ninguém menos que o Coringa.

O ator teria sido indicado pelo próprio Matt Reeves, diretor do próximo longa do vilão, para assumir o papel na nova trilogia do Batman. No primeiro filme, veremos os anos iniciais de Bruce Wayne em sua jornada na vigilância de Gothan City e como ele lidará com os vilões como Mulher-Gato, Pinguim, Charada e, quem sabe, Coringa. Por enquanto, não há confirmação quanto ao resto do elenco.

Em outubro deste ano, um longa contando as origens do maior vilão do Batman chegará aos cinemas. Nele, é o ator Joaquim Phoenix quem assume o papel de Coringa. A existência de dois Coringas ao mesmo tempo é explicada pelo fato das histórias se passarem em universos diferentes, de modo que uma não interferirá na outra.

Até o momento, não há declarações oficiais da Warner ou DC relativa à participação de Culkin.

