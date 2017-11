O ator Luiz Fernando Guimarães, 67 anos, está só amor em seu perfil do Instagram. Na noite de terça-feira (07), ele publicou uma foto curtindo a praia com o marido Adriano Medeiros. “Uma foto do moreno do meu coração”, escreveu na legenda.

Os dois são casados desde 2004, mas não moram juntos. Luiz Fernando só revelou a relação em 2015, em entrevista ao Extra.

“A solidão independe de você estar casado ou estar com 300 pessoas e se sentir só. É um estado de espírito. A gente é casado, e não mora junto. Nunca falei sobre isso porque não vou levantar bandeirinha. Acho um saco. Acho que todo mundo sabe da minha preferência sexual, nunca ninguém me perguntou sobre isso, não tenho a menor vontade de conversar sobre porque o nome disso é intimidade. Porque vira o assunto principal e tenho tantas outras coisas para serem ditas. Aí você vai botar o que eu disse e eu vou falar que não falei nada disso”, disse na ocasião.

Uma foto do moreno do meu coração A post shared by Luiz Fernando Guimarães ® (@luizguimaraesoficial) on Nov 7, 2017 at 5:02pm PST

