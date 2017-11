Você se lembra da novela Laços de Família? Com uma trilha sonora repleta de hits e cenas que ficaram na memória do público até hoje, como a da personagem Camila (Carolina Dieckmann) raspando o cabelo devido o tratamento contra o câncer, ela foi sucesso em 2001.

Leia também: Priscila Fantin publica foto coma a irmã e semelhança impressiona

Em meio à trama, os personagens Edu (Luigi Baricelli) e Clara (Regiane Alves) tiveram uma filha chamada Nina, neta da protagonista Helena, interpretada pela atriz Vera Fischer. A personagem foi interpretada por Julia Maggessi, que na época tinha apenas 2 anos.

Na época da novela, a atriz era essa fofura:

17 anos depois, aquela menininha cresceu e se tornou um mulherão! Julia, hoje com 19 anos, continuou no ramo, mas na Record. Foi uma das revelações em Prova de Amor, quando interpretou uma personagem chamada (pasme!) Nininha. Atuou em Os Mutantes – Caminhos do Coração, dando vida à mutante Ângela, e também em Máscaras, em 2012.

Atualmente, a atriz está vivendo a vilã Sammu-Ramat em O Rico e o Lázaro, transmitida pela mesma emissora. Veja como ela está:

Queria dar um abraço em quem inventou o body que também dá pra usar como maiô 💚 O look que usei pra festinha do final de semana é da @moda_mix_modafeminina 🌟🌳 E alguém pode me ensinar a tirar foto sem terminar fazendo gracinha, por favor? #ad A post shared by Júlia Maggessi (@jummaggessi) on Oct 30, 2017 at 2:00pm PDT

se o fundo da foto tá ruim, a gente fecha no carão A post shared by Júlia Maggessi (@jummaggessi) on Oct 2, 2017 at 6:05pm PDT