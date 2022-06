Ludmilla se emociona à caminho do BET Awards: “Nunca imaginei”

O BET Awards — premiação musical dedicada a artistas pretos — acontece neste domingo, e Ludmilla está indicada na categoria de “Melhor Artista Internacional”. À caminho do tapete vermelho da cerimônia, a cantora realizou posts emocionantes no Instagram e Twitter: “Até agora a ficha não caiu que daqui a algumas horas vou estar na maior premiação preta do mundo CONCORRENDO”, escreveu.

Olha só onde o funk me trouxe. Hoje vou pisar no tapete vermelho do BET. Eu ainda não tô acreditando 😭 — LUDMILLA (@Ludmilla) June 26, 2022

A artista revelou que acompanha o evento pela televisão desde a infância, e nunca imaginou estar presente no local. “Deus, eu te amo muito, você é incrível”, disse a cantora que, em breve, lançará uma continuação do elogiado “Lud Session” com a participação de Luísa Sonza.

Na ocasião, Ludmilla concorre contra Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy DML (Nigéria), Little Sims (Reino Unido), Major League DJZ (África do Sul), Tayc (França) e Tems (Nigéria).

Como assistir o BET Awards 2022

A premiação terá transmissão no Brasil através do serviço de streaming PLUTO TV, e pela MTV. Enquanto o tapete vermelho começa às 19h, o show principal terá início às 21h. Ansiosos?