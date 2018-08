Lucas Lima causa polêmica ao revelar que o filho brinca com bonecas

O cantor Lucas Lima, 35 anos, causou polêmica ao compartilhar uma foto em que revelava que o filho Theo, de 4 anos, fruto do relacionamento com a cantora Sandy, brinca com bonecas de princesa. Em uma foto graciosa com legenda de declaração de amor ao pequeno, aparecem o par de tênis do garoto com uma miniatura da personagem “Elsa” do filme Frozen – Uma Aventura Congelante.

“Toda vez que eu vou tomar café da manhã e esbarro com um tênis desses e uma Elsa aleatória no chão eu lembro do quão ridiculamente abençoado eu sou ❤️”, escreveu.

Apesar de estarmos em 2018, com as discussões sobre gênero e identidade cada vez mais em pauta, muitos internautas classificaram o brinquedo como “coisa de menina”. Em alguns comentários, o teor homofóbico também esteve evidente.

“Filho é como educar qualquer animal. Se educar como homem, se cria homem. Se um cão a gente quiser que seja bravo ou dócil é uma questão de ensino. A criança é a mesma coisa. Se ficar paparicando um filho masculino, se cria viado [sic]”, disse uma seguidora em afirmação preconceituosa.

Por outro lado, muitas pessoas defenderam a criação do pequeno. “Eu super apoio! Não existe este negócio de brinquedos de meninas ou brinquedos de menino….. Eu tenho um casal e dois brincam de carrinho, como os dois brincam de boneca!”, defendeu.