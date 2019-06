Luana revela reação do filho Dom ao ver pai beijando Anitta

Luana Piovani contou aos fãs como foi a reação do filho Dom ao saber que o pai, Pedro Scooby, havia beijado Anitta.

“Um amiguinho do Dom mostrou a foto do pai beijando a nova namorada. Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois, contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo”, contou a atriz.

“Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu o fortaleci. Disse que amor não morre. Somos uma família e seremos sempre. Namoradas virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa”, continuou.

Novo namoro

Anitta e Pedro Scooby confirmaram que estão se relacionando. “Estamos juntos. Ele veio viajar comigo. Estamos testando para ver se dá certo”, declarou a cantora, que foi para Bali, na Indonésia, com o surfista.

Os boatos começaram da maneira mais improvável possível: fãs identificaram a cantora no reflexo dos óculos de sol de Scooby em foto publicada no Instagram. Poucas horas depois, vídeos do casal aproveitando uma festa começaram a circular.

Luana se pronuncia

A atriz Luana Piovani comentou o namoro do ex-marido. Morando em Portugal, ela gravou um vídeo direcionado ao público feminino em que discorre sobre o momento que está vivendo. “Se já é difícil para mim, que sou bem-sucedida, tenho dinheiro na conta, então não dependo de ex-marido, exceto pra ser um bom pai, imagina para quem não tem isso?”, questionou.

Ela continua dizendo que o desejo de exibir o relacionamento é um fator consequente da idade. “E eles estão na idade do show. Eu me lembro de como eu gostava de show, é uma questão de liberdade. Tipo: ‘pra que eu vou ficar escondendo?’. Acho que poderia ter sido mais sutil em relação a mim – não em relação ao Insta, ou ao show que eles estão dando por aí. Mas poderiam ter me dado um toque para que eu não descobrisse pelas redes. Enfim, isso é porque eu quero ser amiga, mas ele não tem essa maturidade ainda”, disse.

