Luana Piovani pega Covid-19 após “ensinar” truque para não usar máscara

Luana Piovani testou positivo para Covid-19. Morando em Portugal, a atriz revelou a notícia através de uma live no YouTube. Batizada de “na jaulinha”, a transmissão foi veiculada pelo canal Luana Sem Freio, na noite de domingo (20).

Sem rodeios, Luana responde a uma seguidora que pergunta se ela está com o vírus. “Testei [positivo]. Estou covidiana. Por isso que estou trancadinha aqui nos meus aposentos reais. As crianças não podem passar da porta”, revela. “A Andreia, que é meu braço direito, também está com Covid, só que ela pegou um pouco antes. Ela me avisou lá em Paris que estava com Covid”, continua ela, contando que, por conta disso, uma outra funcionária está cuidando da casa e de seus filhos.

A atriz diz que começou a sentir sintomas na quarta-feira, logo depois que voltou da França, e que o teste confirmou o diagnóstico. “Todo mundo que teve contato comigo está em quarentena comigo. Não adianta nem fazer teste e dar negativo. Então, está todo mundo fechado em casa comigo”.

Nas redes sociais, muitos usuários chamam a atenção para o fato de que, em Paris, Luana postou um vídeo em que “ensina” aos seguidores como é possível circular pelas ruas sem usar máscara. “Descobri, gente, o pulo do gato: tomar sorvete. Aí a gente fica sem máscara. E eu nem sou de sorvete”, diz Luana, com um sorvete na mão.