Luana Piovani critica Pedro Scooby mais uma vez

A atriz Luana Piovani voltou a criticar Pedro Scooby, pai de seus três filhos, após uma seguidora questionar o fato das crianças andarem de carro com o pai sem usar cinto de segurança ou cadeirinha.

“No vídeo dos seus filhos com o pai deles, eles não estão na cadeirinha (apenas um está) e todos estão sem cinto de segurança. Não acha perigoso? Em Portugal não há a lei da cadeirinha e uso obrigatório de cinto?”, indagou a internauta.

Em seguida, Luana responde fazendo criticas a educação que Pedro Scooby dá as crianças. “Amada, você está coberta de razão. Mas eu não posso apagá-lo da minha vida, e falar não adianta, por isso fiz o vídeo onde digo que não sei o que fazer. O que você faria? Chamaria a polícia? Proibiria o pai de ver os filhos? Eu passei o dia ontem orando e pedindo que Deus me acalme, pois não farei da minha vida uma guerra. Vou criar meus filhos e para sorte deles a minha influência será maior, mas o que ele [Pedro] tiver que fazer, fará e seja o que Deus quiser”, afirmou ela.

Pedro Scooby está em Portugal com os filhos, Bem, Dom e Liz. Recentemente, o surfista compartilhou um vídeo em que as crianças aparecem dentro do carro sem cinto, e cantando música de sua atual namorada, Anitta.

