Incêndio destrói castelo de 500 anos no Japão

Patrimônio da Humanidade e tesouro nacional, o Castelo de Shuri, no Japão, foi consumido pelo fogo na madrugada de quarta, 30, para quinta, 31. Segundo a TV local, o fogo começou perto do hall principal da estrutura, que foi construída há cerca de 500 anos pela Dinastia Ryukyu. O local foi evacuado assim como os arredores, mas ainda não há notícias de quantas pessoas estavam no prédio.

Localizado na ilha de Okinawa, o castelo foi completamente destruído em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Era lá que ficava uma sede do exército imperial japonês. Só foi reconstruído em 1992.

Até o momento, sabe-se que o prédio principal e um adjunto foram totalmente derrubados nesse incêndio. Os bombeiros continuam trabalhando.

