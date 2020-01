Leonardo DiCaprio tem um apelido carinhoso para Brad Pitt

A imagem que está bombando nessa segunda (20) é o primeiro registro do reencontro dos ex (e novamente amigos), Brad Pitt e Jennifer Aniston. Os dois vencedores em suas respectivas categorias (Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Série Drama) se esbarraram nos bastidores do SAG Awards por conta da proximidade da entrega dos prêmios.

Aniston, com o look mais elogiado da noite, estava com um vestido Dior de sua coleção pessoal, estava muito emocionada. Pitt também estava com um look bem bacana, chegando no tapete prateado com um sobretudo preto e sem gravata. “Gostei muito. Achei que ele quebrou o protocolo usando smoking sem gravata (mas deixando a faixa) e ficou cool”, avaliou o editor de moda da CLAUDIA, Fabio Ishimoto.

Mas, como sempre, o mais citado em discursos de agradecimento – ou escolhido para piadas – é Leonardo DiCaprio, o embaixador das estrelas ao que parece. Unanimamente elogiado por todos por seu carisma, talento e generosidade (não necessariamente nessa ordem), DiCaprio tem refletido na vida real a amizade que ele e Pitt dividem nas telas em Era Uma Vez em Hollywood. “Ele é muito dedicado com cada cena. Você pode fazer a cena no nível 1 ou 11, mas ele eleva a barra e não se protege de nenhuma forma. Ele se entrega totalmente”, elogiou Pitt sobre o amigo.

E acabou revelando um segredo. DiCaprio só o chama de… ‘Lover’.

Eu acho estranho, mas aceito”, confessou Pitt em uma entrevista à Entertainment Weekly. É que a tradução ao pé da letra para o apelido é “amante” e parece fazer uma alusão à solteirice de Pitt. “Tenho que acrescentar esse prêmio à minha conta do Tinder”, ele brincou quando recebeu o SAG Award no domingo (19).

A confissão de Pitt sobre o apelido veio à tona semanas depois de ter chamado DiCaprio pelo apelido que ele mesmo deu ao amigo, LDC, no Globo de Ouro. LDC são as iniciais do nome de DiCaprio, “Lover” é infinitamente mais interessante… não?