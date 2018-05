Lembrancinha do casamento de Meghan e Harry está disponível para compra

Os convidados da cerimônia entre o Príncipe Harry e Meghan Markle, que aconteceu no último sábado (19), puderam levar para casa uma sacolinha cheia de brindes com as iniciais do casal. Mas alguns decidiram lucrar com a lembrancinha e a colocaram à venda no e-bay.

Cerca de 1.200 pessoas foram convidadas para aguardar os noivos dentro da área do castelo de Windsor e nesse local ganharam a sacolinha. De acordo com a revista “Hello”, dentro da sacola havia uma garrafa de água, biscoitos amanteigados, um imã de geladeira escrito “Harry and Meghan’s Wedding”, uma moeda de chocolate, um guia com a programação da cerimônia e um voucher com desconto para ser usado na lojinha de Windsor.

Até o momento desta publicação, os interessados em adquirir a lembrancinha teriam que desembolsar mais de mil libras _R$ 4.500.

