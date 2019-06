Ator Daniel Rocha faz harmonização facial e aparece bem diferente

View this post on Instagram

{ Quando a minha mãe diz que eu sempre fui linda! Hahaha. A diferença entre as fotos é de mais ou menos 7 anos e aqui estão todos os tratamentos que eu fiz de lá pra cá: 1) Toxina botulínica (#Botox) – faço de 4 em 4 meses. Observem que as sobrancelhas estão mais arqueadas e os olhos mais ‘abertos’; 2) Malar – é o tratamento dessa região lateral, onde passamos o blush. A projeção dessa área define melhor os contornos e por isso a sensação de rosto mais fino. NÃO É BICHECTOMIA como muitos me perguntam; 3) Lábios – a volumização labial foi o que corrigiu o meu sorriso gengival. Não preciso nem dizer que eu amo, né?; 4) Mento – eu tinha um queixo um pouco grosseiro, largo. A projeção central dessa região trouxe mais delicadeza e mais feminilidade ao meu rosto; 5) Mandíbula – gosto de dizer que é ‘a cereja do bolo’. Se bem projetado e com delicadeza, traz uma beleza marcante. Cuidado com mandíbulas muito projetadas, isso masculiniza o rosto feminino!; OBS: TODOS os meus preenchimentos foram feitos com ácido hialurônico. 6) Nariz – já fiz rinoplastia; 7) Dentes – já fiz gengivoplastia e lentes de contato; 8) Sobrancelhas – já fiz micropigmentação, mas aí na foto elas estão corrigidas com lápis. Já mostrei os produtos que uso no Story; 9) Cílios – eu faço alongamento fio a fio, meu novo vício!; 10) Cabelo – essa é a cor natural dele (em ambas as fotos). #MAQUIAGEM: pó compacto da Shiseido + blush Orgasm da Nars + hidratante labial Nívea sabor Amora. Dúvidas? } • #dermatologia #laiseleal #dermatologista #belezafuncional