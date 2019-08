Conheça Bruna Hamú, que irá viver aliada de Maria da Paz

O elenco de “A Dona do Pedaço”, da Rede Globo, vai receber mais novidades. Depois de Duda Nagle e Felipe Titto, é a vez de Bruna Hamú dar vida a uma nova personagem da novela das 9. A partir do capítulo 100 do folhetim, a brasiliense vai interpretar Joana, que conhecerá Maria da Paz (Juliana Paes) durante um assalto, e se tornará sua grande amiga e aliada.

Outro que vai cair nos encantos de Joana será Rock (Caio Castro). O lutador vai logo se apaixonar pela técnica de enfermagem, uma mulher doce, alegre e prestativa, que toma conta de sua avó.

Na vida real, Bruna Hamú passou um tempo longe das novelas para se dedicar a cuidar do primeiro filho, Julio, nascido em 2017. Logo antes de ser mãe, a atriz fez sucesso na novela “A Lei do Amor”, quando interpretou Camila, uma patricinha consumista bem diferente de Joana.

A jovem de 29 anos começou a ficar famosa, no entanto, muito antes da novela das 9 na qual interpretou a filha dos personagens de Danilo Granghéia e Bianca Salguero. O papel que tornou seu rosto conhecido entre os noveleiros foi o da aspirante a atriz Bianca, em “Malhação: Sonhos”, exibida entre 2014 e 2015.

Agora que Julio já completou dois anos, podemos esperar para ver Bruna em cada vez mais papéis, começando por Joana, de “A Dona do Pedaço”.

