Lair Rennó deixa Globo após 20 anos

As duas décadas de Rede Globo do jornalista Lair Rennó chegaram ao fim nesta terça-feira (10). A saída foi confirmada pela emissora em nota divulgada pelo site Observatório da Imprensa.

“Após 20 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, sendo sete anos ao lado de Fátima Bernardes no ‘Encontro’, Lair Rennó se despede da Globo. No ar desde a estreia do matinal, em 2012, Lair permanece no programa até o final do ano”, diz o comunicado.

Formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais, Lair foi contratado pela regional da Globo no estado em 1999 para apresentar o MGTV 1ª edição. Ele permaneceu na Globo Minas até 2009, quando foi convidado a integrar a equipe de jornalismo da Globo News.

Em 2012, Lair passou a participar do Encontro, no qual atuava como um segundo apresentador, discutindo as pautas com Fátima e os convidados. Até o final deste ano, o jornalista ainda participará da atração, já que alguns programas ficaram gravados.

