Laerte recebe alta da UTI e continua tratamento de Covid-19 no hospital

Laerte Coutinho, 69 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (28). A cartunista continua internada no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, para seguir com o tratamento de Covid-19.

O boletim médico do hospital informa que a paciente, ainda que com uma evolução no quadro, fará uso de “cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória”. Segundo o G1, o InCor afirmou que, caso não haja intercorrência, as próximas informações devem ser em relação à sua saída do hospital.

Nesta quinta-feira, Laerte completa oito dias internada, sendo que sua entrada na UTI ocorreu na última terça-feira (26). O público também teve informações por meio do filho da cartunista, o quadrinista Rafael Coutinho. Segundo ele, o estado dela “não é grave, mas requer cuidados mais rigorosos”.

Há dois dias, Rafael escreveu em seu perfil nas redes sociais. “Ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá, e estamos acompanhando dia a dia a evolução, na torcida para que melhore. Agradecemos a todes que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada, em nome da Laerte, é muito bonito demais ver o amor de todes pelo meu pai.”

