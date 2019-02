Lady Gaga fala pela primeira vez sobre boato de romance com Bradley Cooper

Lady Gaga e Bradley Cooper tiveram uma sintonia tão boa no filme ‘Nasce Uma Estrela’ que surgiram rumores de que os dois estariam juntos. O boato ganhou ainda mais força após a dupla apresentar a canção Shallow na cerimônia do Oscar com os rostos coladinhos.

Tudo seria maravilhoso se Cooper não fosse CASADO. Gaga participou na última quarta (27) do programa de Jimmy Kimmel, que não perdeu tempo e perguntou na lata sobre o suposto romance. Ela respondeu:

“Primeiro, a mídia social, francamente, é o banheiro da Internet. E o que isso fez à cultura pop é abismal. E as pessoas viam amor e, adivinhe, era isso que queríamos que você visse. Essa é uma canção de amor. O filme ‘Nasce Uma Estrela’ é uma história de amor. Nós trabalhamos muito, trabalhamos a semana inteira nessa performance”, disse.

“Vocês sabem que eu nunca entrego o controle sobre uma performance ao vivo no palco e eu já fiz um milhão delas, mas Bradley dirigiu esse filme e ele dirigiu, obviamente, os momentos musicais do filme, incluindo ‘Shallow’. Então eu sabia que ele tinha a visão de como isso deveria ser, e então eu pensei: ‘O que você acha Bradley?’ E ele colocou tudo para fora“, contou.

“Do ponto de vista da performance, era tão importante para nós dois estarmos conectados o tempo todo. Olha, eu tive meus braços em volta de Tony Bennett por três anos em turnê pelo mundo. Quando você está cantando músicas de amor é o que você quer que as pessoas sintam”, ressaltou ela.

Kimmel ainda cutucou Gaga perguntando se ela teve um romance com Bennett, que parece ter se incomodado um pouco com o questionamento. “Não! Eu sou uma artista, acho que fizemos um bom trabalho e… enganamos vocês!”

