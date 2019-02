Lady Gaga e Bradley Cooper irão cantar na cerimônia do Oscar

Lady Gaga e Bradley Cooper irão se apresentar na cerimônia de entrega do Oscar, no próximo dia 24 de fevereiro. A dupla vai cantar “Shallow”, música-tema do filme “Nasce uma estrela”.

A informação foi confirmada no perfil da Academia no Twitter sem deixar nenhuma dúvida. “Cooper. Gaga. ‘Shallow’. ‘Oscars’”, dizia o tuíte.

Os dois já apresentaram a canção em um show da cantora em Las Vegas, no fim de janeiro, mas agora o mundo inteiro vai poder acompanhá-los na transmissão ao vivo do Oscar.

É bom lembrar que esse não é o único prêmio que Lady Gaga pode levar para casa no dia 24 de fevereiro. Ela também concorre a uma das principais categorias da noite, a de Melhor Atriz, junto com Glenn Close, Yalitza Aparicio, Olivia Colman e Melissa McCarthy.