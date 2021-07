Kelly Clarkson terá que pagar 1 milhão por mês de pensão a ex-marido

O divórcio da Kelly Clarkson e Brandon Blackstock, anunciado em junho de 2020, será uma facada no bolso da cantora. A artista deverá pagar mais de um milhão de reais por mês para o ex-marido.

Além disso, a Justiça determinou uma pensão de 45 mil dólares para os filhos do casal, River, 7 anos, Remington, de 5. A decisão foi anunciada pelo juiz do Tribunal do Condado de Los Angeles nesta terça-feira (27).

Segundo o site The Blast, que obteve acesso ao faturamento mensal da artista, a cantora recebe mais de 8 milhões por mês. Também foi determinado que Kelly pague os custos que Blackstock teve com os advogados, um valor aproximado de seis milhões.

Brandon era cantor do gênero country, mas decidiu mudar de trabalho para investir em patrocínio de rodeios e cuidado agropecuários.