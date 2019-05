Keanu Reeves sobre o amor “sou um cara solitário”

Keanu Reeves, o astro de “John Wick” e “Matrix”, revelou, em entrevista ao The Jakarta Post, um fato sobre sua vida pessoal. Ao ser perguntado o que o amor significa para ele, o ator deu uma resposta bastante madura.

“Você quer dizer, amor romântico? Você sabe, eu sou um cara solitário. Eu não tenho alguém na minha vida. Mas se isso acontecesse, eu respeitaria e amaria a outra pessoa; tenho esperanças de que isso vá acontecer comigo”, contou.

Apesar de parecer melancólico, Reeves afirma que não se preocupa com a solidão. “Eu sou um ator (…) Há definitivamente muitos paparazzi me seguindo, então eu não saio muito, não faço muita coisa. Eu sou bastante entediante.”

Keanu Reeves está arrasando nas telonas com o terceiro filme da série John Wick, “Parabellum”, e está prestes a entrar no catálogo da Netflix com “Always Be My Maybe”. O ator tem dado bastante entrevistas para promover os filmes.

Em uma delas, Reeves revelou que, a princípio, não acreditou no heroísmo de seu personagem em John Wick. “Certamente, para o primeiro filme, não tínhamos expectativa e não achávamos que teríamos a chance de continuar a história, mas foi o público que alimentou isso, então nós temos que agradecer”, declarou.

