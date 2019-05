Ator de ‘Game of Thrones’ é internado por conta de estresse e álcool

O ator Kit Harington, famoso pelo papel de Jon Snow na série Game of Thrones, se registrou em uma clínica de reabilitação de luxo por conta de estresse e uso de álcool antes do final da série. A informação foi divulgada pelo site Page Six.

Segundo a publicação, várias fontes confirmaram que o final da série “realmente o atingiu com força”. Harington, 32 anos, que interpretou Jon Snow no seriado da HBO por oito anos, esteve num luxuoso retiro de saúde de Connecticut, chamado Privé-Swiss, por um mês, chegando semanas antes do final do seriado, que foi ao ar em 19 de maio.

O ator britânico vem passando por tratamento psicológico, praticando meditação consciente e terapia comportamental cognitiva para combater o estresse e lidar com emoções negativas na instalação. Os tratamentos custam mais de 120.000 dólares por mês.

Sua esposa, a atriz Rose Leslie, a qual ele conheceu no set de “GoT” no papel da companheira de Jon Snow, Ygritte, está sendo “extremamente favorável”, disseram as fontes da publicação.

Ele percebeu que ‘é isso – este é o fim’, era algo que todos trabalharam tanto durante tantos anos. Ele teve um momento de, ‘o que vem depois?'”, contou uma das fontes. “Ele está na clínica predominantemente por conta de estresse e exaustão e também pelo vício em álcool.”

“Sua esposa Rose está sendo extremamente favorável. Todos perto dele realmente queriam que ele descansasse. Agora, ele só precisa de paz e tranquilidade”, narrou a fonte.

Um documentário dos bastidores da série intitulado “The Last Watch”, lançado no período final do seriado, mostrou Harington se desmanchando em lágrimas e segurando sua mão na boca com horror no momento em que descobriu detalhes do final da série em relação ao seu personagem.

Um morador próximo ao local que viu várias vezes o ator nas últimas semanas disse que “Kit parece muito bem e parece estar muito focado em sua saúde e bem-estar”.

Leia mais: Ellen DeGeneres revela que já foi abusada sexualmente pelo padrasto

+ Mulher de Renato Aragão critica chinelo em aeroporto: “Parece rodoviária”