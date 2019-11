Keanu Reeves assume namorada

Keanu Reeves sempre foi um homem discreto. Mesmo com toda curiosidade sobre sua vida particular, raras (se alguma) foram as ocasiões onde posou para fotos com namoradas. Aos 55 anos e em novo “auge” da carreira, ele foi um dos assuntos mais comentados hoje (5) ao assumir o namoro com a artista plástica Alexandra Grant. Pela primeira vez em 20 anos o ator assume um relacionamento e passa pelo tapete vermelho de mãos dadas com alguém. “Keanu quer abertamente dividir a vida dele com ela [Alexandra]”, uma fonte disse à revista People. “Ele está extremamente feliz e agradecido por ter Alex na vida dele”.

Keanu e Alexandra são amigos e sócios há muitos anos, mas começaram a namorar apenas no início do ano. Eles trabalharam juntos pela primeira vez em 2011, quando ela fez as ilustrações para o livro infantil, Ode to Happiness (Ode à Felicidade, tradução livre do inglês), escrito pelo ator. Cinco anos depois, voltaram a colaborar no segundo livro de Keanu, Shadows (Sombras, do inglês), com fotos dos bastidores de John Wick e, no ano seguinte, fundaram a editora X Artists, que publica livros artísticos de alta qualidade.

Alexandra, que tem 46 anos, é também uma das idealizadoras do projeto GrantLove, que ajuda artistas no início de suas carreiras. Ela e Keanu tem circulado juntos há meses, mas essa foi a primeira vez que ela o acompanha em um evento social. A internet, no entanto, se dividiu entre gostar da felicidade do astro e criticar a escolha da namorada. Alguns questionaram a idade dela e o fato de deixar os cabelos brancos naturais.

“Eu estava sem óculos e realmente achei que ele estava namorando Helen Mirren, o que eu daria apoio” escreveu uma fã comparando Alexandra à atriz de 74 anos.

“As pessoas estão chocadas com Keanu Reeves namorando uma mulher da idade dele”, disse outro usuário do Twitter, sem levar em conta que Keanu é quase 10 anos mais velho que Alexandra. “Difícil imaginar porque Keanu Reeves tem sido discreto sobre suas namoradas”, cutucou outra.

Embora os maldosos de plantão tenham despejado veneno nas redes, a maior parte dos posts foi de apoio e muita felicidade de ver Keanu finalmente feliz. Há quase 10 anos o ator virou um dos memes mais viralizados da História, chamado de Sad Keanu (Keanu triste), depois que um paparazzo fez uma foto dele comendo sanduíche sozinho em um parque.

Com Alexandra, Keanu é só sorrisos.

E os fãs apreciam a felicidade do ídolo.

