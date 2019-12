Katy Perry e Orlando Bloom decidem adiar casamento por um ótimo motivo

Katy Perry e Orlando Bloom estão noivos desde fevereiro deste ano e pretendiam selar o matrimônio antes da chegada de 2020. No entanto, parece que os pombinhos adiaram as cerimônias de casamento. Mas tudo foi por um bom motivo!

De acordo com o E! News, fontes próximas ao casal afirmam que o casamento tem sido adiado aos poucos e ainda não tem data oficial para acontecer. “Eles queriam se casar rapidamente, mas agendar e organizar tudo provou ser difícil”, explicou o informante.

Porém, o motivo para uma maior espera é que Katy estaria com alguns planos diferentes para a ocasião especial. “Eles tiveram que mudar as coisas porque Katy tem grandes ideias de onde e como ela quer que as coisas sejam”, entregou a fonte.

Segundo o E! News, a cantora estaria planejando duas cerimônias diferentes uma da outra. E ainda tem mais: aparentemente, a festança irá acontecer fora dos Estados Unidos!

“Eles já montaram a lista de convidados e decidiram muitos detalhes. Orlando e Katy esperam ter tudo finalizado em breve, porque estão muito animados em se casar, apesar de tudo”, garantiu a fonte.

Parece que podemos esperar por uma grande festa no ano que vem, não é?

